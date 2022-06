The BellRays, 6 juillet 2022, .

The BellRays

2022-07-06 – 2022-07-06

16 Blues is the teacher. Punk is the Preacher.

Tout est question d’émotion et d’énergie. L’expérience et le talent brut, l’esprit et l’intellect. Des choses excitantes se produisent lorsque ces choses entrent en collision.



Bob Vennum et Lisa Kekaula ont créé The BellRays en 1990 à Riverside, en Californie, mais ils ne pensaient pas vraiment à tout cela à l’époque. Ils voulaient jouer de la musique et ils voulaient qu’elle soit agréable. Ils voulaient que les gens aient envie de se lever, qu’ils aient besoin de se lever et de voir ce qui se passe. Se faire une opinion. Réagir.



Ils ont donc pris tout ce qu’ils connaissaient : les Beatles, Stevie Wonder, les Who, les Ramones, Billie Holiday, Lou Rawls, Hank Williams, les DB’s, Jimmy Reed et Led Zeppelin (pour n’en citer que quelques-uns pour lesquels « Blues is the teacher » et l’ont mis à contribution.



Ces groupes et artistes sont depuis devenus des « mots à la mode », des choses à imiter et à reproduire. Cela n’a jamais été l’intention des BellRays. Il n’a jamais été question pour les BellRays de trouver un « son » ou de s’intégrer à une scène. Il s’agissait de l’énergie qui rendait toute cette musique si irrésistible. Les influences des BellRays ont appris du Blues et ont ensuite appris à se l’approprier. Les Beatles voulaient jouer du R&B, ont converti cette énergie et ont inventé « Rubber Soul ». Les Ramones essayaient d’être Del Shannon ou Neil Sedaka et ont sorti « Rocket to Russia ».



Les BellRays pensent que combiner le Rock et la Soul ne doit pas être un effort conscient. On ne devrait pas avoir à les forcer à s’unir parce qu’ils n’ont jamais été séparés en premier lieu. C’est un chemin organique qui passe par Bob et Lisa et la section rythmique actuelle de Bernard Yin (Fur Dixon, Par Avion ) à la basse et Dusty Watson (the Sonics, Dick Dale) à la batterie, et qui ressort honnête et urgent. Vous allez apprendre et vous allez ressentir. Blues is always teaching and Punk is always preaching.



The BellRays are always listening.

The BellRays au Molotov.

