The Beit Project a été réalisé dans 16 villes européennes et méditerranéennes : Paris,Marseille, Barcelone, Bruxelles, Rome, Berlin, Londres, Lodz, Tanger, Sofia, Skopje, Nice, Athènes, Nantes, Bucarest et Iasi. Après le succès des précédentes éditions à Nice, nous sommes heureux de proposer une nouvelle édition en 2022 ! Le projet Beit s’appuie sur le patrimoine, la mémoire urbaine et les traces de l’histoire des hommes et des femmes laissées dans cet espace. A partir de l’étude et l’interprétation des lieux de patrimoine urbain dans des quartiers dans lesquels les jeunes vivent et étudient, le projet Beit amène les participant.e.s à apprécier la pluralité et la diversité culturelle à travers le dialogue, l’échange et la collaboration avec d’autres. Au terme du projet, les jeunes participant.e.s concrétisent leur expérience en réalisant en commun un reportage video avec les citoyen.ne.s du quartier. Le projet Beit fait se rencontrer et travailler ensemble des élèves scolarisés dans des établissements publics ou privés, du centre-ville ou de périphérie, laïcs ou religieux, issus de milieux familiaux et socioculturels divers. Le travail en commun de ces jeunes, mais aussi la spécificité des travaux auxquels les engage le projet, les rendent capables de comprendre que celui qui pouvait d’emblée être considéré comme Autre n’est pas un obstacle mais bien au contraire un atout.Une innovation et originalité essentielle du projet Beit consiste dans la construction par les participants d’une « école éphémère et mobile » au cœur de l’espace urbain. Cette école éphémère, qui est leur espace de travail durant le projet, est une construction en bois qu’ils montent ensemble au tout début de l’atelier. Elle enclenche une collaboration immédiate ainsi que l’intérêt des participants et des citoyens du quartier. Durant le projet, les participants utilisent l’histoire des lieux pour débattre de thématiques sociales encore présentes dans la réalité contemporaine de leur ville. La participation au Beit Project permet donc d’aborder des questions fondamentales dont on n’a pas souvent l’occasion de parler ouvertement et profondément, comme : ● Le devoir de mémoire ● Les guerres et conflits, la Paix ● L’entraide sociale et la solidarité ● L’exil et l’immigration ● Le racisme et l’antisémitisme ● La haine de l’autre ● La résistance et l’héroïsme ● La place des femmes dans la société ● La précarité et les conditions de vie ● Etc. Site internet : [www.thebeitproject.org](http://www.thebeitproject.org) Vidéo de présentation: [[https://youtu.be/ONMBmLQj4D0](https://youtu.be/ONMBmLQj4D0)](https://youtu.be/ONMBmLQj4D0) Facebook : [[https://www.facebook.com/The-Beit-Project-351285958259479/](https://www.facebook.com/The-Beit-Project-351285958259479/)](https://www.facebook.com/The-Beit-Project-351285958259479/) Le making-of du projet à Nice 2018 : [https://youtu.be/gH2B_j2O63w](https://youtu.be/gH2B_j2O63w) Le making-of du projet à Nice 2019 : [[https://youtu.be/PhyY8xAQYIo](https://youtu.be/PhyY8xAQYIo)](https://youtu.be/PhyY8xAQYIo)

The Beit Project est un projet européen et méditerranéen sur le vivre-ensemble lancé à Paris en 2011. Le projet associe le patrimoine historique à la lutte contre les discriminations.

