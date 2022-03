The Beit Project – l’école nomade du vivre-ensemble Maison de Provence de la Jeunesse et des Sports, 10 mars 2022, Marseille.

The Beit Project – l’école nomade du vivre-ensemble

du jeudi 10 mars au vendredi 8 avril à Maison de Provence de la Jeunesse et des Sports

The Beit Project est un projet européen éducatif et social qui associe l’Histoire à la lutte contre le racisme, l’exclusion sociale et les discriminations. L’idée-force consiste à utiliser le patrimoine et l’espace urbain à travers le concept de l’école nomade comme des outils de réflexion et de questionnement sur l’histoire du lieu, en écho avec les thématiques de l’altérité et du vivre-ensemble. La méthode est simple. En binôme, les élèves des établissements scolaires ,issus de milieux socio-culturels différents, se rencontrent, échangent et travaillent ensemble au sein de l’école éphémère dont ils en sont les acteur.trice.s principaux. En parallèle de son intérêt pédagogique, ce projet a pour ambition de mettre en avant l’altérité et le rapport à l’autre non pas comme un obstacle mais comme un atout pour la construction d’une société inclusive et diversifiée. La participation au Beit Project permet d’aborder des questions fondamentales dont on n’a pas souvent l’occasion de parler ouvertement et profondément, comme le devoir de mémoire, le racisme et l’antisémitisme, le féminisme, l’exil et l’immigration,la résistance et l’héroïsme, la précarité et les conditions de vie. Autant de sujets importants à discuter avec la nouvelle génération. 150 élèves issus des collèges marseillais Jean-Claude Izzo, Marseilleveyre, Thiers, Fraissinet et Yavne vont étudier et interpréter l’environnement urbain des quartiers de Belsunce et du Panier. Après Marseille, l’école nomade voyagera jusqu’à Bruxelles, puis Barcelone d’ici la fin de l’année scolaire, pour permettre à d’autres jeunes de se questionner sur le vivre-ensemble.

Pour la 7ème année consécutive, The Beit Project pose ses malles du 10 mars au 7 avril 2022 dans la cité phocéenne, à la Maison de Provence de Jeunesse et des Sports.

