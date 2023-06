Six concerts exclusifs avec des artistes francophones et anglophones The Beaumont Studios Vancouver Vancouver Catégories d’Évènement: District régional du Grand Vancouver

Vancouver Six concerts exclusifs avec des artistes francophones et anglophones The Beaumont Studios Vancouver, 24 juin 2023, Vancouver. Six concerts exclusifs avec des artistes francophones et anglophones Vendredi 23 juin, 17h00 The Beaumont Studios La Fête de la Musique Vancouver revient en 2023 pour une nouvelle édition !

Rejoignez-nous le 23 juin aux Beaumont Studios pour une soirée de concerts exclusifs, entièrement gratuits.

Venez applaudir des artistes émergents locaux et intermationaux. Au programme : Ko Shin Moon (FR), Potatohead People (CA), BRÖ (FR), Myles from home (CA), Mimi O’Bonsawin (CA), Joutou & Nazih Borish (CA). The Beaumont Studios 316 W 5th Avenue Vancouver Vancouver V5Y 1J0 Mount Pleasant District régional du Grand Vancouver Colombie-Britannique [{« type »: « link », « value »: « https://www.alliancefrancaise.ca/community/event-rsvp/?event_id=610 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T02:00:00+02:00 – 2023-06-24T08:00:00+02:00

2023-06-24T02:00:00+02:00 – 2023-06-24T08:00:00+02:00 ©Alliance Française Vancouver Détails Catégories d’Évènement: District régional du Grand Vancouver, Vancouver Autres Lieu The Beaumont Studios Adresse 316 W 5th Avenue Vancouver Ville Vancouver Departement District régional du Grand Vancouver Age max 99 Lieu Ville The Beaumont Studios Vancouver

The Beaumont Studios Vancouver District régional du Grand Vancouver https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vancouver/

Six concerts exclusifs avec des artistes francophones et anglophones The Beaumont Studios Vancouver 2023-06-24 was last modified: by Six concerts exclusifs avec des artistes francophones et anglophones The Beaumont Studios Vancouver The Beaumont Studios Vancouver 24 juin 2023