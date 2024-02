The Beatles by the Seastles Espace Culturel et Sportif Robert Ollive, 893 Avenue Salvador Allende Allauch, samedi 9 mars 2024.

A l’occasion de la journée internationale des droits de la femme, Allauch organise une semaine, du 8 au 17 mars, autour des femmes qui font la beauté de la ville en mettant en valeur leurs énergies féminines.

Nous vous donnons rendez-vous pour le concert The Beatles by the Seastles , le samedi 9 mars à 20h30 à l’Espace Robert Ollive.



Les Seastles est un groupe de cinq musiciennes de la scène rock marseillaise présentant un hommage enflammé au légendaire groupe des Beatles et fusionnant habilement leur propre touche musicale 100% féminine aux classiques intemporels du groupe britannique.



Leur puissante énergie musicale et leur interprétation audacieuse et passionnée promet un voyage musical qui ne laissera pas indifférents les amateurs de musique de tous horizons.



Attachez vos ceintures, ça va secouer ! 12 12 EUR.

Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur tourisme@allauch.com

