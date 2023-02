The Batman – In Concert LA SEINE MUSICALE – La Grande Seine, 24 mars 2023, BOULOGNE BILLANCOURT.

THE BATMANIn ConcertThe Batman en ciné-concertAprès le succès du blockbuster « The Batman », une toute nouvelle tournée mondiale « DC In Concert » arrive en 2023 avec The Batman en ciné-concert !(Re)découvrez en VOSTFR, le justicier solitaire comme jamais auparavant alors qu’un orchestre symphonique interprète en direct la sombre et captivante musique du film pour une expérience live inoubliable. Sorti le 4 mars 2022, « The Batman » de Warner Bros. Pictures revient sur l’histoire du milliardaire Bruce Wayne qui a endossé le rôle de justicier masqué. Deux années à arpenter les rues en tant que Batman et à insuffler la peur chez les criminels ont mené Bruce Wayne au cœur des ténèbres de Gotham City. Une histoire sombre ancrée dans une Gotham plus réaliste et crue délivrée par le réalisateur Matt Reeves.The Batman en ciné-concert sera à Paris à La Seine Musicale vendredi 24 mars 2023 !Informations :Réservations P.M.R. : 01 74 34 53 54

LA SEINE MUSICALE – La Grande Seine BOULOGNE BILLANCOURT Ile Seguin Hauts-de-Seine

