The BARBLUES la Caravelle Marseille, mercredi 10 avril 2024.

The BARBLUES ♫Jazz, swing, chanson♫ Mercredi 10 avril, 21h00 la Caravelle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-10T21:00:00+02:00

Fin : 2024-04-10T21:00:00+02:00 – 2024-04-10T23:30:00+02:00

Un chanteur-guitariste (guitariste-chanteur) et un pianiste-claviers (claviers-pianiste)

Pour eux deux, une chanson raconte une histoire et pour vous raconter toutes leurs histoires, ils ont puisé dans le répertoire swing, la chanson française mais pas que… Et quand elle n’état pas française mais qu’ils voulaient que le public comprenne l’histoire, ils ont refait les paroles…

Et la chanson bien sûr c’est aussi de la musique, les deux instrumentistes viennent du swing, ils n’oublieront pas les arrangements et les développements musicaux. Préparez-vous à taper dans les mains.

Jazz, swing, chanson, évidemment sans oublier le tragique et l’humour. Ils vous réservent aussi quelques perles adaptées en swing pour votre plus grand plaisir. Les deux compères se connaissent depuis très longtemps et n’ont jamais oublié l’immense plaisir qu’ils ont à jouer ensemble pour vous.

Réservations: Tel. (00 33)4 91 90 36 64

Résa restaurant : anthony@hotel-marseille.pro

_____________________________________________________________

la Caravelle 34 quai du Port, 13002 Marseille