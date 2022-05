The Band & Mr Mich, 21 mai 2022, .

The Band & Mr Mich

2022-05-21 – 2022-05-21

EUR La configuration du groupe est en pleine évolution, puisque le clavier et le saxo se rajoutent pour cette nouvelle formule et ce concert sera notre première prestation tous ensemble. En ce qui concerne la présentation : C’est la même présentation de l’artiste en solo (bio de FB, souncloud ou linkaband), puisque le groupe reprend la playlist de Mister MICH (solo), avec saxo et clavier en plus. Il s’agit de cover, de mashup et de quelques compositions originales abordant beaucoup de styles.

