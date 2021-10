Bouliac Salle des fêtes Bouliac Bouliac, Gironde The Band from New-York Salle des fêtes Bouliac Bouliac Catégories d’évènement: Bouliac

The Band from New-York

Salle des fêtes Bouliac, le samedi 16 octobre à 20:30

UN SPECTACLE QUI FAIT DU BIEN AU MORAL ET AUX ZYGOMATIQUES ! ———————————————————— **Un duo burlesque américano-toulousain qui dynamite la variété internationale avec panache !** D’un côté, Bruno impassible et lunaire, au piano; De l’autre, un chanteur américain imitateur tout terrain capable de reprendre Elvis, Brel, Cloclo ou Aznavour… Le tout animé par un étonnant dialogue en franglais qui sert de fil conducteur … Paillettes, gags visuels délirants, morceaux de bravoure instrumentaux, ces fous furieux ne reculeront devant rien pour gagner leur pari : **vous faire pleurer de rire !** _PASSE SANITAIRE OBLIGATOIRE_ [[https://www.ville-bouliac.fr/the-band-from-new-york/](https://www.ville-bouliac.fr/the-band-from-new-york/)](https://www.ville-bouliac.fr/the-band-from-new-york/)

Gratuit sur réservation au préalable en mairie ou sur l’appli Citymag

