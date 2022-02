THE BAND FROM NEW YORK Ouveillan Ouveillan Catégories d’évènement: Aude

Ouveillan

THE BAND FROM NEW YORK Ouveillan, 25 mars 2022, Ouveillan. THE BAND FROM NEW YORK Ouveillan

2022-03-25 – 2022-03-25

Ouveillan Aude Ouveillan EUR 21 21 The Band from New York : un duo burlesque américano-toulousain qui dynamite la variété internationale avec panache ! The Band est un chanteur-imitateur tout-terrain capable de reprendre sans discrimination Elvis, Brel ou Cloclo.

Il vous embarque dans sa mégalomanie délirante avec un enthousiasme et un mauvais goût communicatif. A ses côtés, le flegmatique pianiste Bruno s’accroche : remplacer un big band au pied levé, armé d’une simple perruque, c’est compliqué ! Paillettes, gags visuels délirants, morceaux de bravoure instrumentaux, ces fous furieux ne reculeront devant rien pour gagner leur pari : vous faire pleurer de rire. +33 6 47 71 25 66 https://theatredelaposte.fr/spectacle/ Ouveillan

dernière mise à jour : 2022-02-01 par

Détails Catégories d’évènement: Aude, Ouveillan Autres Lieu Ouveillan Adresse Ville Ouveillan lieuville Ouveillan Departement Aude

Ouveillan Ouveillan Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ouveillan/

THE BAND FROM NEW YORK Ouveillan 2022-03-25 was last modified: by THE BAND FROM NEW YORK Ouveillan Ouveillan 25 mars 2022 Aude Ouveillan

Ouveillan Aude