The band from New York 2 – La revanche de Bruno
La Luna Negra
Bayonne
2022-04-02

Rue des Augustins La Luna Negra
Bayonne

Le duo musical burlesque le plus déjanté du XXIème siècle revient avec un nouveau spectacle farci nouveaux morceaux. The Band – imitateur mégalomane – étoffe son répertoire de gags idiots et de chanteurs morts ou presque (Berger, Armstrong, Aznavour), dans une irrésistible tornade d'amour et de mauvais goût. A ses côtés, le pianiste Bruno transpire : remplacer un Big Band au pied levé, armé d'une simple tapette à mouches, c'est déjà pas facile … Si, en plus, il faut assurer la traduction simultanée du chanteur qui évidemment ne parle pas un mot de français, ça devient franchement compliqué.

Rue des Augustins La Luna Negra
Bayonne

