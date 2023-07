The Bamboos New Morning Paris, 24 novembre 2023, Paris.

Le vendredi 24 novembre 2023

de 19h30 à 22h00

.Tout public. payant Tarif New Morning : 27.50 EUR

On ne présente plus The Bamboos, les héros australiens de Marc Lamarr, Kenny Dope et Keb Darge, dont les performances scéniques sont parmi ce qui se fait de mieux.

Le leader Lance Ferguson peut aisément rivaliser avec Mark Ronsons et leur version de « King Of The Rodeo » des Kings Of Leon a été visionné plus de 150 000 fois sur You Tube The Bamboos continue sur sa lancée dans les singles irrésistibles avec : « On The Sly » où on retrouve Kylie Auldis. Après avoir explosé la scène funk dans les années 2000, The Bamboos a continué à cultiver ce son si unique qui est le leur.

Avec dix albums studio, The Bamboos a été reconnu dans le monde entier comme le maître de la réinvention de la soul et du funk avec des compositions modernes dans le cadre d’arrangements et d’une production classique. Ils ont su toucher aussi bien les puristes de la soul et du funk que les amateurs de musique occasionnels en se concentrant sur l’essentiel : des chansons contagieuses, du groove et des voix puissantes.

Leur impact sur ce qui allait devenir la célèbre scène soul de Melbourne est indéniable. Ils ont ouvert la voie et inspiré de nombreuses personnes à explorer de nouvelles idées dans les domaines de la soul, du funk, du jazz et des rythmes. Leur succès a ouvert la voie à une plus grande acceptation de la musique soul en Australie.

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

