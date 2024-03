The Bal Trad Le Refuge, Domaize (63) Domaize, vendredi 5 avril 2024.

The Bal Trad avec Ping Pong Harmonix Orchestra et Xipilum Kdo sonores et dansants Vendredi 5 avril, 19h00 Le Refuge, Domaize (63)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-05T19:00:00+02:00 – 2024-04-05T23:30:00+02:00

Fin : 2024-04-05T19:00:00+02:00 – 2024-04-05T23:30:00+02:00

Le Refuge, Domaize (63) Lieu-dit Peyraud

Le Refuge, 63520 Domaize, France Domaize 63520 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

baltrad balfolk