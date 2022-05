The Baggios, 8 juin 2022, .

The Baggios

2022-06-08 20:30:00 – 2022-06-08

6 The Baggios sont aujourd’hui l’un des groupes de rock les plus importants du Brésil.

Ils ont joué à Lollapalooza Brasil en 2016 et ont tourné au Mexique, au Canada et aux États-Unis, ainsi que dans plus de 80 villes au Brésil.



Le leader, compositeur et guitariste de The Baggios est Julio Andrade, originaire d’une petite ville appelée São Cristóvão, une ville très ancienne, perdue et violente du nord-est du Brésil. Les Baggios ont 4 albums, 1 dvd et plus de 14 ans de carrière, récoltant de grandes distinctions à travers le monde pour leurs spectacles viscéraux et l’originalité de leurs albums aux sonorités classiques et aux riffs de blues qui se mélangent très bien avec le rock and roll des années 70 et la musique brésilienne, Baião et Desert Blues.

The Baggios débarquent sur la scène du Molotov le 8 juin pour une soirée rock.

The Baggios sont aujourd’hui l’un des groupes de rock les plus importants du Brésil.

Ils ont joué à Lollapalooza Brasil en 2016 et ont tourné au Mexique, au Canada et aux États-Unis, ainsi que dans plus de 80 villes au Brésil.



Le leader, compositeur et guitariste de The Baggios est Julio Andrade, originaire d’une petite ville appelée São Cristóvão, une ville très ancienne, perdue et violente du nord-est du Brésil. Les Baggios ont 4 albums, 1 dvd et plus de 14 ans de carrière, récoltant de grandes distinctions à travers le monde pour leurs spectacles viscéraux et l’originalité de leurs albums aux sonorités classiques et aux riffs de blues qui se mélangent très bien avec le rock and roll des années 70 et la musique brésilienne, Baião et Desert Blues.

dernière mise à jour : 2022-04-21 par