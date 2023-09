The WARM LAIR The Badass Aubagne, 2 septembre 2023, Aubagne.

The WARM LAIR Samedi 2 septembre, 20h30 The Badass

Samedi 2 Septembre – 20h30 –

The Warm Lair de retour au Badass avec son premier album RIDE On Our Side !

-The Warm Lair –

Groupe de Hard Rock / Heavy Metal fondé en 2016, The Warm Lair auto-produit son premier EP « Reach The Fire » en 2017, un 6 titres aux couleurs Hard, Heavy et Bluesy qui le conduit à faire l’ouverture du South Trooper Festival en Septembre 2018.

Pour promouvoir les titres de son EP, le groupe a sorti des clips à partir d’images de lives, de mise en scène ou même avec des dessins animés. The Warm Lair joue vite et fort, son style est caractérisé par des guitares nerveuses et incisives au influences old-school soutenues par une section rythmique solide et puissante au jeu plus moderne. En live, les morceaux du disque côtoient souvent une reprise de Motörhead, Judas Priest, Deep Purple ou AC/DC et de nouvelles compositions s’ajoutent régulièrement à la setlist.

En 2020 The Warm Lair décide d’aller plus loin et d’ajouter des nuances de western à ses compositions et, en novembre 2021: « RIDE On Our Side » le premier album du groupe, voit le jour. Les jeunes loups du Sud de la France sont de retour, prêts à arpenter les routes et mettre le feu aux scènes.

➙ Youtube : https://www.youtube.com/channel/UChnun_E4seEDIbwh5yDzCuQ

➙ Facebook : https://www.facebook.com/thewarmlair/

➙ Instagram : https://www.instagram.com/the_warm_lair/

➙ Site internet : https://www.thewarmlair.com/

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

The Badass 610 Route Nationale 96, 13400 Aubagne Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 800, « description »: « Pour u00e9couter ou telecharger nos albums : https://thewarmlair.bandcamp.com/nn », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « The Warm Lair », « provider_name »: « YouTube », « thumbnail_url »: « https://yt3.ggpht.com/ytc/AOPolaR9-4HateV55AKBerwToxWpmimnmajHsIeJH95Kow=s800-c-k-c0x00ffffff-no-rj », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/channel/UChnun_E4seEDIbwh5yDzCuQ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 800}, « link »: « https://www.youtube.com/channel/UChnun_E4seEDIbwh5yDzCuQ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/thewarmlair/ »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@the_warm_lair) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-2.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/257815817_1243851472786215_2481653425457979840_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100&_nc_cat=111&ccb=1-7&_nc_sid=8ae9d6&_nc_ohc=-M1D6aOWd5IAX945BKS&_nc_ht=scontent-iad3-2.cdninstagram.com&oh=00_AfCuSPl2_dcBp9ALpON39HGl2HIlKhL4XgAjDvcqMmInVg&oe=64F19A71 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/the_warm_lair/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100}, « link »: « https://www.instagram.com/the_warm_lair/ »}, {« link »: « https://www.thewarmlair.com/ »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-02T20:30:00+02:00 – 2023-09-02T22:30:00+02:00

2023-09-02T20:30:00+02:00 – 2023-09-02T22:30:00+02:00