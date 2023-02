THE BACKSEAT LOVERS LA MAROQUINERIE, 6 mars 2023, PARIS.

THE BACKSEAT LOVERS LA MAROQUINERIE. Un spectacle à la date du 2023-03-06 à 19:30 (2023-03-06 au ). Tarif : 24.1 à 24.1 euros.

LIVE NATION (L-R-20-7529 / L-R-22-1699) PRESENTE : ce concert. The Backseat Lovers Le groupe s’est formé au lycée et autour des scènes musicales de Salt Lake City et de Provo en 2018. Les membres principaux Joshua Harmon (chant/guitare) et Jonas Swanson (chant/guitare) avec KJ Ward (basse) et Juice Welch (batterie) ont commencé leur voyage sous le nom de The Backseat Lovers avec pour ADN, le pur amour de l’écriture, des performances live et du Do it Yourself.Ils terminent leur premier EP, Elevator Days, juste avant d’obtenir leur diplôme. Le train s’est rapidement mis en marche après la sortie de leur premier album When We Were Friends, a atteint un total de 370 millions de streams dans le monde entier, avec en première ligne le hit alternatif « Kilby Girl » qui a passé cinq semaines dans le classement des meilleures chansons de Spotify aux États-Unis. Aujourd’hui, ils présentent leurs nouvelles chansons sur scène, y compris le single « Growing/Dying » de leur prochain album Waiting to Spill.

LA MAROQUINERIE PARIS 23, RUE BOYER Paris

