The Australian Pink Floyd Show est de retour en France ! Zénith Paris La Villette Paris, dimanche 4 février 2024.

Du dimanche 04 février 2024 au mardi 24 décembre 2024 :

.Tout public. payant

Prix entre 50 et 100 euros.

The Australian Pink Floyd Show est de retour en France pour présenter « The 1ST Class TravellingSet » à l’occasion de 15 dates du 4 au 24 février dont une au Zénith de Paris le 6 février 2024.

Fort de son succès mondial avec plus de 4 millions de

billets vendus et acclamé par de nombreux médias, The Australian Pink Floyd

Show ne cesse de marquer les esprits depuis son tout premier concert en

Australie en 1988.

Avec une carrière de 35 ans, le groupe s’est imposé comme le

cover band le plus célèbre et le plus plébiscité par le public tant par son

interprétation exceptionnelle que par sa scénographie avant-gardiste.

En 2024, le groupe reprend la route pour sa tournée

« The First Class Travelling Set » et interprétera les titres

emblématiques qui ont marqué l’histoire de Pink Floyd, si chers aux fans du

monde entier.

Grâce aux moyens techniques à couper le souffle avec des

jeux de lumières, lasers, effets spéciaux, animations vidéo et écrans LED à la

pointe de la technologie mais aussi aux énormes structures gonflables qui

incarnent l’esprit Pink Floyd, le groupe recréera fidèlement l’expérience de

ces spectacles légendaires !

Véritable hommage à l’héritage musical de Barrett, Waters,

Gilmour, Wright et Mason, The Australian Pink Floyd Show continu d’enchanter

les spectateurs dans un voyage musical et scénographique unique !

Le rendez-vous est donné l’hiver prochain pour un voyage

mémorable au sein du répertoire des Floyd !

Zénith Paris La Villette 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris

Contact : https://www.gdp.fr/fr_FR/artistes/the-australian-pink-floyd-show https://www.gdp.fr/fr_FR/artistes/the-australian-pink-floyd-show

GDP