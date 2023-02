THE AUSTRALIAN PINK FLOYD SHOW MICROPOLIS, 15 février 2023, BESANCON.

THE AUSTRALIAN PINK FLOYD SHOW MICROPOLIS. Un spectacle à la date du 2023-02-15 à 20:00 (2023-02-07 au ). Tarif : 46.5 à 96.0 euros.

GERARD DROUOT PRODUCTIONS (L-R-21-11645/13065) ET RPO PRESENTENT CE CONCERT THE AUSTRALIAN PINK FLOYD SHOWAvec plus de 4 millions de billets vendus dans le monde entier, décrit comme “Une Référence Absolue” par le Times et comme “des Rois dans leur genre” par le Daily Mirror, The AustralianPink Floyd Show se produit pour la toute première fois en 1988, en Australie. Depuis, le spectacle s’est joué dans plus de 35 pays à traversle monde, ou encore à l’occasion des 50 ans de David Gilmour, allant même jusqu’à accueillir sur scène Rick Wright. Aujourd’hui TAPFS est, dans son genre, le plus grand show du monde!The Australian Pink Floyd Show est le premier groupe dédié à Pink Floyd à être sorti des pubs pour envisager une tournée des stades. Le groupe a joué à guichet fermé en Europe, en Angleterre, en Amérique, au Canada, en Amérique du Sud, en Israël ou encore en Russie. Avec plus de 30 ans d’histoire, The Australian Pink Floyd Show est souvent décrit comme étant le plus beau spectacle hommage de Pink Floyd. The Australian Pink Floyd The Australian Pink Floyd

MICROPOLIS BESANCON 3 Boulevard Ouest Doubs

