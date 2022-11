THE AUSTRALIAN PINK FLOYD SHOW

2023-02-11 20:00:00 20:00:00 – 2023-02-11 63 EUR Après l’incroyable succès de leur dernière tournée le plus célèbre des tribute band hommage à Pink Floyd est de retour en France en 2023! Alors quand ces australiens montent sur scène pour reprendre les chefs-d’œuvre du groupe londonien, le flashback est immédiat.

Bienvenue dans un passé psychédélique !

Depuis 30 ans, The Australian Pink Floyd Show est souvent décrit comme un merveilleux spectacle son et lumière en hommage à Pink Floyd. info@narbonne-arena.fr dernière mise à jour : 2022-11-14 par

