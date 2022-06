The Asteroid No.4 + Magic Shoppe, 11 novembre 2022, .

The Asteroid No.4 + Magic Shoppe

2022-11-11 20:30:00 – 2022-11-11

8 • The Asteroid No.4

The Asteroid No.4 est un groupe américain de musique psychédélique basé dans la baie de San Francisco. Originaire de Philadelphie dans la seconde moitié des années 1990, le groupe a commencé sa relocalisation sur la côte ouest en 2011.

Le groupe est connu pour son dynamisme sur scène, intégrant des guitares aux textures multiples et des harmonies vocales imprégnées de réverbération sur une section rythmique inébranlable.

Le son de The Asteroid No.4 a été qualifié d’ »hybride hypnotique de plusieurs genres différents filtrés par le kaléidoscope de toutes les choses psychédéliques ». Qu’il s’agisse de « Krautrock », de « shoegaze », de folkrock, ou même de countryrock « cosmique », le groupe n’a jamais hésité à porter ses influences sur ses manches.



• Magic Shoppe

Magic Shoppe de Boston, Massachusetts, est connu pour son plaisir de la distorsion et de la réverbération. Ils prennent des notes de My Bloody Valentine, The Jesus and Mary Chain, Spacemen 3, Loop et ont un son européen psych shoegaze qui flirte avec l’industriel et le new wave. La tonalité chaude et floue peut se fondre dans des paysages sonores ou s’écraser dans un maelström. Le groupe est composé de Josiah Webb (chant, guitare), Stevie Moonboots (basse), Dave Mulvaney (batterie), Richie Gibson (guitare rythmique) et Mat Durie (guitare rythmique). Magic Shoppe a offert son propre mélange de shoegaze fuzzy, influencé par des murs de son, à travers quatre EP, quatre albums studio complets et un album live au cours des neuf dernières années. Avec trois tournées européennes bien accueillies depuis 2017 et un cinquième album studio complet (Mono Lake) sorti en février 2021, le groupe se lancera dans sa quatrième tournée européenne au printemps 2022.

Retrouvez The Asteroid No.4 + Magic Shoppe sur la scène du Molotov.

dernière mise à jour : 2022-02-09 par