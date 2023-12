The Art Of The Brick: Exposition d’art en LEGO® Les Galeries Montparnasse Paris, 15 décembre 2023, Paris.

Du vendredi 15 décembre 2023 au dimanche 03 mars 2024 :

.Tout public. payant

Le succès planétaire, aux plus de 10 millions de visiteurs à travers le monde, The Art Of The Brick : Exposition d’art en LEGO®, est de retour à Paris ! Après avoir rencontré un vif succès en France, à Paris en 2015, à Toulouse dernièrement, et une tournée

internationale entre New York, Sydney, Shanghai, Bruxelles, Milan et bien d’autres encore, l’exposition originale fera de nouveau escale à Paris.

The Art Of The Brick : Exposition d’art en LEGO® est un évènement familial et divertissant, qui,

comme l’explique Nathan Sawaya “fait appel à l’enfant qui sommeille en chacun de nous, tout en

éclairant des concepts sophistiqués et complexes ». Le monde des LEGO® reprend donc ses

quartiers dans la capitale, et compte bien faire briller les yeux des petits comme des grands.

Organisé par la société de production Exhibition Hub et Fever, la plateforme leader pour la

découverte de divertissement et de loisirs, l’évènement ouvrira ses portes le 15 décembre 2023

aux Galeries Montparnasse.

Un succès planétaire

The Art Of The Brick est l’exposition d’art LEGO® la plus populaire au monde. Elle rassemble plus

d’une centaine de sculptures créées par l’artiste Nathan Sawaya à partir d’un million de briques

LEGO®. Des pièces inédites, des répliques spectaculaires, ou encore des créations originales s’y

partagent sur 1.500 m2.

Parmi ces réalisations, nous retrouvons entre autres des sculptures inspirées des œuvres d’art

les plus célèbres : Le David de Michel-Ange, Le Penseur de Rodin, La Nuit Étoilée de Van Gogh, Le

Cri d’Edvard Munch, La Jeune Fille à La Perle de Vermeer, La Vénus De Milo, et bien d’autres

encore. L’exposition présentera également certaines des œuvres originales les plus célèbres de

l’artiste, telles que Yellow, The Swimmer, ou bien le squelette d’un T-Rex de 6 mètres de long.

Les Galeries Montparnasse 22 rue du Départ 75015 Paris

Contact : https://feverup.com/m/140496?cp_landing_source=artofthebrick&utm_source=landing&utm_campaign=140496_cdg&thm=138&cp_landing_term=cta_tickets&cp_landing=cta_tickets&_gl=1*b27fmf*_ga*MTM1MTA4ODYyLjE3MDIzMDU1MjQ.*_ga_BXTT22EPKN*MTcwMjMwNTUyMy4xLjAuMTcwMjMwNTUyMy42MC4wLjA.

