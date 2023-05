The Art of PingPongCountry – XXL Quai de Seine, port de la Gare, 3 juin 2023, Paris.

Le samedi 03 juin 2023

de 19h00 à 02h00

.Tout public. gratuit

The Art of PingPongCountry – XXL par Golden Country Guy & Yodel Kutzkelina / Installation participative.

The Art of PingPongCountry, c’est un gigantesque tournoi de ping-pong hors du commun où le public est au cœur de l’action, dans une ambiance kitsch et cowboy. Les parties effrénées et déjantées sont accompagnées de DJ sets country mixés par les coachs de ce projet sportif et artistique du collectif berlinois : DJ Golden Country Guy & Yodel Kutzkelina.

Remco Schuurbiers, sous le nom de Golden Country Guy, vit et travaille à Berlin. En plus de son travail d’artiste, il est directeur artistique du CTM-Festival à Berlin. Doreen Kutzke (Kutzkelina) vit et travaille également à Berlin en tant que musicienne.

Les parties et sélections s’enchaînent, depuis de multiples tournantes jusqu’au Ping Pong Country XXL, un ping-pong géant. Et pour les finalistes, c’est l’occasion de battre un record de temps sur un rodéo mécanique.

Après l’effort, le réconfort : la soirée s’achève sur des DJ set : il est désormais possible de sortir danser avec un chapeau de cow-boy et des chaussettes de sport !

Avec la participation de l’ambassade du Royaume des Pays-Bas, du Goethe-Institut et de la Fédération Française de Tennis de Table.

Quai de Seine, port de la Gare quai d’Austerlitz 75013 Paris

The Art of Pingpongcountry, courtesy of the artists