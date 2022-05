The Art of Calling Ombres blanches Langues étrangères, 2 juin 2022, Toulouse.

du jeudi 2 juin au samedi 4 juin à Ombres blanches Langues étrangères

### Ballets confidentiels _**Parcours, Performance**_ **[_In extremis/Hospitalités 2_](https://www.theatregaronne.com/evenements/2021-2022/in-extremis-hospitalites-2)** The Art of Calling ou comment appeler à s’aimer, à la guerre, au recueillement, à la liberté, à la transe, à la fête… D’abord pensé pour l’espace domestique, The Art of Calling est une traversée de l’intime. Les trois artistes des Ballets confidentiels : Richard Dubelski (percussionniste), Éléonore Lemaire (soprano) et Johanne Saunier (danseuse) s’interpellent, se répondent, et nous invitent ensemble à traverser différemment un espace familier, hors des murs du théâtre. Le trio en investit chaque recoin d’un tableau musical et chorégraphique et nous plonge dans l’intimité d’un lieu et d’une petite communauté de spectateurs. **** ### Programme Ma belle si tu voulais composition P. Leroux sur une chanson anonyme du XVIIIe s. The Art of Calling composition originale de R. Dubelski et É. Lemaire. When I am Laid extrait de Didon et Énée de Purcell. 2 Women & a Drummer transcription à la caisse claire de R. Dubelski sur une pièce de B. C. Manjunath. JUMP ! transcription de Fast Track de Miles Davis par R. Dubelski et É. Lemaire. ![]() ### Plus d’infos [Site du Théâtre Garonne ](https://www.theatregaronne.com/spectacle/2021-2022/the-art-of-calling) ### ![]() ### Infos pratiques * Les 2 & 3 juin 2022 à 20h * Samedi 4 juin à 12h30 * 3 dates / 3 lieux différents : 2 juin 20h à la librairie Ombres blanches / 3 juin 20h en appartement (lieu à confirmer) / 4 juin 12h30 au théâtre

Tarif : 12€

Ombres blanches Langues étrangères 3 Rue Mirepoix, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



