THE ARCHITECT W/ VJ BEFOUR & ALT PAR BLUE SUN Montpellier, 11 décembre 2021, Montpellier.

THE ARCHITECT W/ VJ BEFOUR & ALT PAR BLUE SUN Montpellier

2021-12-11 – 2021-12-11

Montpellier Hérault

12 12 EUR Blue Sun investit la Halle Tropisme pour une soirée groove, qui va faire bouger votre body !

Au programme:

►THE ARCHITECT W/ VJ BEFOUR

The Architect est un beatmaker surproductif engagé dans différents side projects dont le fameux duo L’Entourloop et aussi Bloc.

Véritable prodige des platines et du scratching, il propose une performance live complète, à la fois rythmée et dansante mais aussi audiovisuellement immersive. Avec l’aide de VJ Befour, son alter ego en digging d’images rétros mêlées à ses propres créations visuelles, il propose une immersion totale dans un univers cinématographique.

►ALT (MAWIMBI CREW)

Collectif atypique de la scène parisienne, MAWIMBI fait voyager son public depuis 2013, en créant des passerelles entre un héritage musical influencé par le continent Africain et des sonorités contemporaines.

ALT mixe les genres musicaux et les sublime de ses trouvailles de digging. Fêtard invétéré, défricheur passionné et décomplexé, chantre de l’éclectisme, il pose depuis 10 ans ses platines un peu partout en France et dans le monde, des Nuits Sonores au Yaam Berlin en passant par la Concrete, le Musée du Quai Branly ou les Termes de Dioclétien à Rome. Amateur averti de hip-hop ou de musiques jamaïcaines, il intègre dans ses mix autant la techno que l’afrobeat, la house ou la grime, la funk ou le jazz.

+33 4 34 43 09 60 https://www.tropisme.coop/agenda/the_architect

