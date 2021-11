THE ARCHITECT & VJ BEFOUR – RECREATION! – DIANA’S PARC Makeda, 9 décembre 2021, Marseille.

**The Architect & VJ Befour** The Architect nous plonge dans un voyage à travers le monde et les styles: Hip Hop, jazz,electro, Soul, funk etc… Passionné de vinyles et véritable digger averti, les platines ont toujours été son terrain de jeu favori. Beatmaker surproductif, il est aussi engagé avec différents side projects tels que l’Entourloop et Bloc (arts plastiques /w Ella & Pitr). Il revient après plusieurs années d’absences avec un nouvel album: “Une Plage sur la lune”. Un opus casanier, avec une fenêtre ouverte sur le monde. Ses influences Hip Hop y seront omniprésentes, notamment à travers de nombreuses collaborations internationales entre MCs (Killa P, Johaz, Reverie…) et producteurs (Ours Samplus, Kill Emil…). Le beatmaker nous réserve également des pépites à l’ambiance planante et poétique. The Architect, véritable prodige des platines et du scratching, propose une performance live complète, à la fois rythmée et dansante mais aussi audiovisuellement immersive. Laprésence sur scène de VJ Befour, son alter ego en digging d’images rétros mêlées à ses propres créations visuelles, proposera une immersion totale dans leur univers cinématographique. **RECREATION!** UN DJ SET SANS PLATINES FAIT DE CORDES ET DE PEAUX À l’image du titre « Transition 1 », le quintet électrique de Benoît Moreau offre la fraîcheur robotique du son électro en conservant la chaleur humaine d’un groupe instrumental. Après une première expérience avec la MC Tina Mweni et le clip «L.O.V.E.», le groupe s’associe aujourd’hui au flow envoûtant de Talin Maas pour une dizaine de compositions originales sublimées par des transitions enivrantes. UN VOYAGE SANS ESCALES À TRAVERS LES GENRESLa formation ainsi réunie propose un set ininterrompu où la puissance du rock, le flow du hip-hop, la spontanéité du jazz et le groove de l’électro permettent un set actuel en constante évolution. À l’image de groupes comme les Beastie Boys, Rage Against The Machine, Knower ou encore Badbadnotgood, le groupe reflète son époque et donne tout son sens à l’expression « musiques actuelles et improvisées » . **DIANA’S PARC** Funk soul Band from Marseille _____________________________________________________________ Prix : 10€ en prévente/13€ sur place + adhésion à l’association Orizon Sud* /!\ CB NON ACCEPTÉE A L’ENTRÉE /!\ RÈGLES SANITAIRES: • Le Pass sanitaire est obligatoire pour l’accès à l’évènement. Toute personne devra justifier être dans un des trois cas suivants : -une vaccination complète. -un test PCR ou antigenique négatif de moins de 72H – les auto tests sont exclus. – un test PCR ou antigénique positif datant de plus de 11 jours et moins de 6 mois. • Port du masque obligatoire (décision du préfet).

