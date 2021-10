The Archetypal Syndicate 23/10 59 rivoli, 23 octobre 2021, Paris.

59 rivoli, le samedi 23 octobre à 19:00

Polyrythmie transcendante, minimalisme répétitif, timbres traditionnels, envolées rock psychédéliques et illusions spectrales, The Archetypal Syndicate réalise un rituel de transe du 21ème siècle fusionnant instruments traditionnels et son électrique, pour une communication dansante, mélodique et spectrale entre tous les esprits vivants. The Archetypal Syndicate est le nouveau trio des explorateurs musicaux et polyinstrumentistes Paul Wacrenier (Healing Orchestra), Karsten Hochapfel (Naissam Jalal, Odeia) Sven Clerx (Surnatural Orchestra) Line up : Paul Wacrenier: Kalimba, Mbira, Likembe, Guembri, percussions, effets. Karsten Hochapfel: violoncelle, guitare portugaise, guitare électrique, effets. Sven Clerx: Percussions, Gongs, Cloches, Tam, grelots Facebook : [www.facebook.com/thearchetypalsyndicate](http://www.facebook.com/thearchetypalsyndicate) Bandcamp : [[https://thearchetypalsyndicate.bandcamp.com/releases](https://thearchetypalsyndicate.bandcamp.com/releases)](https://thearchetypalsyndicate.bandcamp.com/releases) VIDEOS : River snake [[https://www.youtube.com/watch?v=WyhX-t2I5kA&feature=youtu.be](https://www.youtube.com/watch?v=WyhX-t2I5kA&feature=youtu.be)](https://www.youtube.com/watch?v=WyhX-t2I5kA&feature=youtu.be) zorba [[https://www.youtube.com/watch?v=qN8jATZg4tg&feature=youtu.be](https://www.youtube.com/watch?v=qN8jATZg4tg&feature=youtu.be)](https://www.youtube.com/watch?v=qN8jATZg4tg&feature=youtu.be)

Réservation conseillée, sortie au chapeau

Transe du 21ème siècle fusionnant instruments traditionnels et son électrique, un voyage entre minimalisme et psychédélisme rock pour tous les esprits vivants.

59 rivoli 59 rue de rivoli Paris 1er Arrondissement



2021-10-23T19:00:00 2021-10-23T20:00:00