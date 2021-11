The Apartments Rocher de Palmer, 8 mars 2022, Cenon.

The Apartments

Rocher de Palmer, le mardi 8 mars 2022 à 20:30

Plus qu’un groupe The Apartments, ce sont des compagnons de route qui se mettent au service des compositions d’orfèvre de Peter Milton Walsh, à la fois plume, guitare et voix. Une voix alanguie et sensuelle, dont on suppute qu’elle a gagné en profondeur et en intimité, parce qu’« imprégnée de l’âge et des expériences de la vie ». A l’écoute de In and Out of the Light, le 7ème album studio du groupe, on accompagne des personnages qui, à la suite d’une perte ou d’un changement brutal, partent à la recherche de nouvelles voies et de nouvelles espérances. Les mélodies se font onguent, l’écriture raffinée nous pique d’une mélancolie merveilleuse, on rêve de rester coincé dans cette bulle de temps suspendu.

Tarif guichet : 17€ / Plein tarif : 15€ / Tarif abonné : 12€

L’éternelle élégance et la splendeur mélancolique de The Apartments sont de retour, sa pop australienne plus bouleversante que jamais.

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde



