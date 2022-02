The Apartments la Cave aux Poètes, 15 mars 2022, Roubaix.

The Apartments

la Cave aux Poètes, le mardi 15 mars à 20:00

Écrire que The Apartments entretient une relation particulière avec le public français serait un euphémisme. Au mitant des années 80, un groupe d’étudiants organisait à Tours le premier concert français de la formation – hommage leur soit ici rendu. Les diamants noirs des Australiens sont devenus depuis de véritables compagnons de route. « In & Out of The Light », septième album studio, et paru à l’automne 2020, perpétue cette éternelle élégance et cette éternelle splendeur mélancolique. Alors que les frontières s’ouvrent le groupe sera en tournée française en formule quintet. Peter Milton Walsh forme le groupe The Apartments à Brisbane n 1978, collabore avec The Go-Bteweens, avant de quitter l’Australie pour rejoindre New York puis Londres quelques années plus tard. Il intégre la maison de disques anglaise Rough Trade et publie son premier album en 1985 « The Evening Visits…and Stays For Years ». New Rose publie « drift » en 1992 (réédité par Talitres).

Tarifs : 14€ / 12€ / 10€

+ guest

la Cave aux Poètes 16 rue du Grand Chemin 59100 Roubaix Roubaix Centre Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-15T20:00:00 2022-03-15T23:30:00