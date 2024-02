The Animals and Friends en concert La Grande Ourse Saint-Agathon, samedi 20 avril 2024.

Véritable best of du Rock/R’n’B des Sixites à eux seul, on ne compte plus les titres des Animals qui ont fait les beaux jours des charts dans les Sixties. En France en 1965 les 3 groupes de Rock préférés des Français sont Les Rolling Stones, Les Beatles et les Animals. A l’occasion du 60ème anniversaire de la sortie de House Of The Rising Sun, THE ANIMALS & Friends traverseront la Manche pour offrir au public français le son original du Rhythm’n’blues Anglais Intemporel ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 21:00:00

fin : 2024-04-20

La Grande Ourse 9 Rue de Hent Meur

Saint-Agathon 22200 Côtes-d’Armor Bretagne contact@melrose-asso.com

