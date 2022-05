THE ANALOGUES le Silo, 24 septembre 2022, Marseille.

THE ANALOGUES

le Silo, le samedi 24 septembre à 20:00

THE ANALOGUES La référence européenne des tributes des Beatles arrive en France ! Les hollandais The Analogues rendent hommage aux Beatles en reprenant l’intégralité des disques que les Beatles n’ont jamais joués sur scène. Ceux des « années studio » enregistrés il y a 50 ans et plus, de « Revolver » à « Abbey Road » et jusqu’à « Let It Be ». Bien plus qu’un tribute band, cette formation touche à la perfection et recréée la magie des Fab Four. Ici, pas de costume sans col, pas de perruque Beatles, pas de fausses moustaches, pas de vidéo et de light-show. Leur approche est celle du respect absolu de la partition et de l’authenticité des sons et des instruments utilisés par les Beatles lors de l’enregistrement de leurs chefs-d’œuvre. Geoff Emerick, leur ingénieur du son, disait qu’il avait eu le privilège d’assister à la magie que les Beatles créaient en studios. Il pensait que jamais il ne pourrait revivre une telle expérience. En travaillant avec les Analogues, il a été stupéfait de ressentir les mêmes sentiments plus de cinquante ans plus tard. La tournée du groupe affiche sold-out presque partout, notamment en Allemagne et en Hollande où ils joueront deux jours consécutifs au Ziggo Dome ! Nous avons la chance d’accueillir cette tournée en France avec 8 concerts en Septembre 2022.

De 46,50 à 68,50€

le Silo 35 quai du Lazaret, 13002 Marseille



2022-09-24T20:00:00 2022-09-24T22:30:00