The Analogues en concert dans toute la France Salle Pleyel Paris, 12 décembre 2023, Paris.

Du mardi 12 décembre 2023 au mercredi 13 décembre 2023 :

The Analogues, la référence mondiale des tributes des Beatles en concert dans toute la France et à Pleyel les 12 et 13 décembre.

À l’occasion de cette tournée intitulée ‘Hello Goodbye’, The Analogues rend hommage aux Beatles en interprétant une sélection du meilleur de leurs années studio entre 1966 à 1970 de Revolver, Magical Mystery Tour, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, The White Album, Let it be et Abbey Road.

Une collection de succès et de pépites célébrant cette courte période extrêmement créative au cours de laquelle les Beatles ont enregistré de très nombreux titres qui n’ont jamais été joués sur scène mais repris par The Analogues….

The Analogues est un groupe de musiciens néerlandais qui a été salué ces dernières années pour ses reprises intégrales et magistrales des albums des Beatles. Plus qu’un tribute, cette formation interprète à la perfection la musique des Fab Four. Leur approche est celle du respect absolu de la partition, de l’authenticité des sons et des instruments utilisés par les Beatles lors de l’enregistrement de leurs chefs-d’oeuvre. Ils utilisent des cors, des cordes et tous les instruments vintages que les Beatles ont utilisés sur les enregistrements originaux il y a plus de cinquante ans.

« Les chefs-d’œuvre des Beatles restitués à la perfection : tout simplement bluffant ! » RollingStone

Salle Pleyel 252 Rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

Contact : https://www.gdp.fr/fr_FR/artistes/the-analogues

