The Amber Day Maison des Jeunes et de la Culture Montmorillon, vendredi 12 avril 2024.

The Amber Day Concert proposé par la MJC Claude Nougaro, la Boulit et l’Association Musicale Montmorillonnaise avec le soutien financier de la ville de Montmorillon Vendredi 12 avril, 21h00 Maison des Jeunes et de la Culture Tout public, tarifs : entre 5€ et 8€

Depuis 2020, The Amber Day mêle mélodies américaines folk/bluegrass et sonorités pop, se distinguant par la voix si singulière de sa chanteuse tout droit venue de Louisiane (USA). Leurs compositions originales sont une véritable plongée intimiste entre énergie et douceur. Le quintet fait une escale à Montmorillon pour célébrer la sortie de son tout premier album « Our Stories » !

Maison des Jeunes et de la Culture 16 rue des Récollets Montmorillon Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine

