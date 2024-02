« The Amber Day » en concert MJC Claude Nougaro Montmorillon, vendredi 12 avril 2024.

« The Amber Day » en concert Le groupe poitevin revient avec des sonorités toujours Pop & Indie Folk portées par la voix si singulière de sa chanteuse américaine ! Le Café Labo de la MJC sera ouvert avant & après le concert. Vendredi 12 avril, 21h00 MJC Claude Nougaro 8€ ou 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-12T21:00:00+02:00 – 2024-04-12T22:30:00+02:00

Fin : 2024-04-12T21:00:00+02:00 – 2024-04-12T22:30:00+02:00

MJC Claude Nougaro 16 rue des récollets 86500 Montmorillon Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.laboulit.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 49 91 04 88 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@laboulit.fr »}]

Concert La Boulit’

Cindy CANTO