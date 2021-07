Talence Parc Peixoto Gironde, Talence The Amazing Show Parc Peixoto Talence Catégories d’évènement: Gironde

Talence

The Amazing Show Parc Peixoto, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Talence. The Amazing Show

le mercredi 14 juillet à Parc Peixoto

SPECTACLE PYROTECHNIQUE « THE AMAZING SHOW » – MERCREDI 14 JUILLET À 23H **Talence Évènements avec le soutien de la Ville de Talence organise mercredi 14 juillet la fête nationale dans le parc Peixotto à Talence.** Dans des conditions un peu particulières liées à la crise sanitaire, la fête nationale sera un peu différente cette année et le programme d’animations allégé. **À partir de 18h**, des food trucks et buvettes seront installés dans le parc Peixotto pour vous permettre de venir passer un moment en famille. **À 23h** : spectacle pyrotechnique « The amazing show » (Carat Pyrotechnie) L’entrée du portail de l’allée Peixotto sera fermée en raison du périmètre de sécurité. Les déplacements doux sont conseillés. Le stationnement des véhicules sera interdit dans l’allée Peixotto du mardi 13 juillet à 19h au mercredi 14 juillet à 0h. **Le port du masque** est fortement conseillé dans l’enceinte du parc dans le respect des gestes barrière.

Entrée libre

Spectacle Pyrotechnique et food trucks à partir de 18h30 au Parc Peixoto Parc Peixoto Allée Peixotto – 33401 Talence Talence Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-14T18:00:00 2021-07-14T23:00:00;2021-07-14T23:00:00 2021-07-14T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Talence Étiquettes évènement : Autres Lieu Parc Peixoto Adresse Allée Peixotto – 33401 Talence Ville Talence lieuville Parc Peixoto Talence