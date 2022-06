The Amazing Keystone Big Band : Alice au pays des merveilles

The Amazing Keystone Big Band : Alice au pays des merveilles, 23 mai 2023, . The Amazing Keystone Big Band : Alice au pays des merveilles



2023-05-23 – 2023-05-23 5 20 Quoi de mieux qu’un ensemble d’instruments au répertoire de jazz des années 1930 aux années 1960, porté par le swing caractéristique des Big Bands et magnifié par Duke Ellington, Count Basie, ou Cab Calloway pour nous plonger dans l’aventure d’Alice, que l’ennui va précipiter au côté d’un lapin blanc, dans un terrier ouvrant les portes d’un drôle de pays.



The Amazing Keystone Big Band nous offre une jubilatoire adaptation qui séduit un public de tous âges. The Amazing Keystone Big Band s’empare du conte délicieusement décalé et farfelu de Lewis Carroll, Alice aux pays des merveilles. Quoi de mieux qu’un ensemble d’instruments au répertoire de jazz des années 1930 aux années 1960, porté par le swing caractéristique des Big Bands et magnifié par Duke Ellington, Count Basie, ou Cab Calloway pour nous plonger dans l’aventure d’Alice, que l’ennui va précipiter au côté d’un lapin blanc, dans un terrier ouvrant les portes d’un drôle de pays.



The Amazing Keystone Big Band nous offre une jubilatoire adaptation qui séduit un public de tous âges. dernière mise à jour : 2022-06-13 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville