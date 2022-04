The Amazing Key band – West Side Story au Bal Blomet LE BAL BLOMET Paris Catégories d’évènement: île de France

The Amazing Key band – West Side Story au Bal Blomet LE BAL BLOMET, 4 juin 2022, Paris. Les 17 instrumentistes du Amazing Keystone Big Band racontent West Side Story le 4 juin au Bal Blomet !

Date et horaire exacts : Le samedi 04 juin 2022

de 18h00 à 19h30

payant Tarif réduit (-25 ans, sans emploi) : 15 EUR Plein Tarif : 25 EUR The Amazing Keystone Big Band Le Keystone Big Band vous donne rendez-vous pour célébrer la musique de George Gershwin ! Inclassable parmi les inclassables, le partenaire de tennis préféré d’Arnold Schönberg a joué sur tous les terrains : musiques symphoniques, chansons de Broadway, musiques de films et standards de jazz… Venez re-découvrir ses airs les plus fameux, d’I got Rhythm à Porgy & Bess en passant par Un Américain à Paris, avec le punch, la créativité et le swing des 17 musiciens du Keystone Big Band, et la voix -sublime- de Célia Kameni. LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet Paris 75015

Contact : http://www.balblomet.fr

