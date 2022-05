The Amazing Georges show Saint-Évarzec Saint-Évarzec Catégories d’évènement: Finistère

The Amazing Georges show Saint-Évarzec, 3 juin 2022, Saint-Évarzec. The Amazing Georges show Amphithéâtre de L’Agora 3 Venelle de Ty Bras Saint-Évarzec

2022-06-03 – 2022-06-03 Amphithéâtre de L’Agora 3 Venelle de Ty Bras

Par la Cie Amazing Georges – Clown et magie. Tout public à partir de 5 ans. nAvec Amazing Georges, il faut s'attendre à tout ! Des tours de magie incroyables ! nMais surtout, la magie de l'instant, de l'émotion et du rire ! nTout à la fois, mime, magicien, clown contemporain, sans un seul mot il transcende les barrières de la langue et de la culture et ne recule devant rien pour entrer en interaction avec le public ! mediatheque.agora@saint-evarzec.bzh +33 2 98 56 71 53 http://mediatheque.agora.opac3d.fr/search.php?action=accueil

