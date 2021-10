The Alchemist FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines, 10 novembre 2021, Lille.

The Alchemist

FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines, le mercredi 10 novembre à 20:30

Tournée européenne au programme automnal du FLOW : le californien parmi les plus prolifique du game fait étape le temps d’une soirée qui aura tout de mémorable. Sampleur sans pareil, The Alchemist a fait du chemin depuis les hauts de Beverly Hills : 20 ans d’xp et plus de 1000 morceaux, collab’ et bandes orginales (coucou GTA V), font du producteur une figure incontournable du rap US. Sans cesse en renouvellement, aux côtés des indés comme des plus renommés (Mobb Deep, Dilated Peoples, Cypress Hill, Anderson Paak, Schoolboy Q, Odd Future, Kendrick Lamar, Rick Ro$, Raekwon, Nas, Snoop, Mac Miller, Migos, Conway, Westside Gunn .. ), le producteur se savoure aussi mic’ au poing ( membre de Gangrene avec OhNo, de Step Brothers avec Evidence ) ou platines à la main comme ce 10 novembre. Vivement. En première partie, ▪ Gulien Gulien est un rappeur et beatmaker de 27 ans originaire de Lille. Il est influencé par des rappeurs originaux, sincères et techniques (R.A The Rugged Man, Redman ou Eminem pour les américains, Hugo TSR, Alpha Wann ou Orelsan pour les français). Son premier album « La Toile » sort en 2019. C’est par cet interstice que son univers se laisse découvrir. C’est un album viscéral, au sens propre du terme, qui dévoile des problématiques sombre lié à l’histoire de Gulien. Ses textes font écho à l’auditeur qui se reconnaît dans les mal-êtres et les interrogations que Gulien nous soumet, allant des problèmes de cœur au fait d’être inadaptée à la société. Mais ce prisme n’est pas suffisant pour envisager l’intégralité du monde de Gulien, car ce qui vient nuancer ce coté sombre, c’est l’humour. Ce qui frappe l’auditeur à la première écoute est le second degré qui vient nuancer ses problématiques plus terre-à-terre. Quand on écoute Gulien, on est hilare. Que ça soit par la pertinence, ou à l’inverse l’absurdité de ses métaphores, on se laisse prendre au jeu. Écouter Gulien, c’est faire un voyage qui ne laisse personne sur le côté. Nous entraînant dans toute la palette des sentiments humains. Mais au fond s’ajoute une forme pointilleuse. La technicité est la dernière facette de cet album ce qui nous montre l’essence même de Gulien. C’est un amoureux du rap et il le montre par ses rimes recherché et ses flows exigeant et varié. ▪ Dann Lee( Rcv 99fm HOT99) DJ & beatmaker made in Fâches Thumesnil. Collectionneur opiniâtre de disques vinyles depuis 2007. Il anime une émission de radio sur les ondes de Rcv 99fm (Lille) tous les mercredis de 17 à 18h 1h de mix 100% vinyl. Recommandé pour tous les amateurs de hip hop underground. Également Recommandé par ton ostéopathe pour débloquer tes vertèbres. [https://www.mixcloud.com/floodannely/](https://www.mixcloud.com/floodannely/) Ouverture de la billetterie le 15 septembre Soirée proposée par Overstand (So Street) & le FLOW.

15€ prévente / 20€ sur place

Gulien & Dann Lee

FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines 1 rue de Fontenoy, Lille Lille Lille-Moulins Nord



