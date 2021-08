Lille FLOW Lille, Nord The Alchemist FLOW Lille Catégories d’évènement: Lille

The Alchemist

FLOW, le mercredi 10 novembre à 20:00

FLOW, le mercredi 10 novembre à 20:00

Tournée européenne au programme automnal du FLOW : le californien parmi les plus prolifique du game fait étape le temps d’une soirée qui aura tout de mémorable. Sampleur sans pareil, The Alchemist a fait du chemin depuis les hauts de Berverly Hills : 20 ans d’xp et plus de 1000 morceaux, collab’ et bandes orginales (coucou GTA V), griffés du sampiternel « A-A-A-A-A Alchemist » font du producteur une figure incontournable du rap US. Sans cesse en renouvellement, aux côtés des indés comme des plus renommés (Mobb Deep, Dilated Peoples, Cypress Hill, Anderson Paak, Schoolboy Q, Odd Future, Kendrick Lamar, Rick Ro$, Raekwon, Nas, Snoop, Mac Miller, Migos, Conway, Westside Gunn .. ), le producteur se savoure aussi mic’ au poing ( membre de Gangrene avec OhNo, de Step Brothers avec Evidence ) ou platines à la main comme ce 10 novembre. Vivement. En première partie, Gulien & Dan Lee Ouverture de la billetterie le 15 septembre

15€

15€

FLOW 1 rue de fontenoy, lille Lille

2021-11-10

