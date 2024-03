Thé à l’Anglaise Sancerre, dimanche 10 mars 2024.

Thé à l’Anglaise Sancerre Cher

Pratiquez votre anglais autour d’une boisson chaude et d’un goûter offert, dans une ambiance accueillante et décontractée.

Gratuit pour les adhérents

Pratiquez votre anglais autour d’une boisson chaude et d’un goûter offert, dans une ambiance accueillante et décontractée.

Gratuit pour les adhérents .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 16:00:00

fin : 2024-03-10 18:00:00

Place du Puits Saint-Jean

Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire cec.bue@gmail.com

L’événement Thé à l’Anglaise Sancerre a été mis à jour le 2024-03-06 par Office de tourisme du Grand Sancerrois