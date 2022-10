Thé à la menthe ou t’es citron La Clayette La Clayette Catégories d’évènement: La Clayette

Sane-et-Loire

Thé à la menthe ou t’es citron La Clayette, 15 octobre 2022, La Clayette. Thé à la menthe ou t’es citron

80 rue Lamartine Salle des fêtes La Clayette Sane-et-Loire Salle des fêtes 80 rue Lamartine

2022-10-15 – 2022-10-15

Salle des fêtes 80 rue Lamartine

La Clayette

Sane-et-Loire La Clayette La troupe roannaise CÔTÉ COUR nous fait le grand plaisir de venir jouer cette pièce de théâtre qui met en scène des comédiens qui font leur dernière répétition et leur première représentation publique le lendemain. Le metteur en scène demande à ses comédiens de reprendre la répétition dès le début. Ainsi commence la pièce de théâtre.

Pièce comique tout public.

Elle a reçu le Molière du meilleur spectacle comique 2011. jcdu@orange.fr Salle des fêtes 80 rue Lamartine La Clayette

dernière mise à jour : 2022-10-06 par

Détails Catégories d’évènement: La Clayette, Sane-et-Loire Autres Lieu La Clayette Adresse La Clayette Sane-et-Loire Salle des fêtes 80 rue Lamartine Ville La Clayette lieuville Salle des fêtes 80 rue Lamartine La Clayette Departement Sane-et-Loire

La Clayette La Clayette Sane-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-clayette/

Thé à la menthe ou t’es citron La Clayette 2022-10-15 was last modified: by Thé à la menthe ou t’es citron La Clayette La Clayette 15 octobre 2022 80 rue Lamartine Salle des fêtes La Clayette Sane-et-Loire La Clayette Sane-et-Loire

La Clayette Sane-et-Loire