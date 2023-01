« THÉ À LA MENTHE, OU T’ES CITRON » AU THÉÂTRE LA BOHÈME À LA BOUTOUCHÈRE Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Maine-et-Loire La troupe théâtrale « La Bohème » vous invite à découvrir son nouveau spectacle « Thé à la menthe, ou t’es citron » à la Salle de la Madeleine à La Boutouchère. Représentations les 3, 4, 5, 10, 11, 12, 14, 17, 18 et 19 mars.

A 14h30 les dimanches et 20h30 les autres jours. Réservation obligatoire par téléphone au 02 41 72 53 87 ou 06 64 42 67 73. Représentations « Thé à la menthe, ou t’es citron » au Théâtre La Bohème à La Boutouchère SAINT-FLORENT-LE-VIEIL La Boutouchère Mauges-sur-Loire

