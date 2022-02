The 5ème French VW Bus Meeting Chérizet Chérizet Catégories d’évènement: Chérizet

Chérizet Saône-et-Loire Chérizet Saône-et-Loire 8 10 EUR On vous l’avait promis en 2021, nous avons été retardés mais le 5ème French VW Bus Meeting fait son retour en 2022, les 19,20 et 21 aout.

En 2019, l’édition s’est tenue au Domaine des trois lacs, nous avons accueilli 1700 Combi.

Cette année nous aurons le plaisir de vous accueillir autour du lac pour encore plus de surprises.

