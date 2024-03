The 5 Rosies : Tribute to AC/DC à La Cigale La Cigale Paris, mercredi 6 novembre 2024.

Le mercredi 06 novembre 2024

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant

De 29 à 42 euros.

Du vrai, du bon, du gros rock ! Incarné à la perfection par THE 5 ROSIES dont le talent et l’exubérance honorent à merveille le répertoire légendaire de ces géants du ROCK !

Du HARD ROCK PUR ET DUR venant d’Australie joué

par des migrants écossais inspiré par du blues Américain ! VOILA CE

QU’EST AC/DC !

THE 5 ROSIES rend

hommage à ce groupe légendaire au son reconnaissable entre mille en

reproduisant à l’identique leurs plus grands succès depuis l’ère BON SCOTT

jusqu’à celle de BRIAN JOHNSON.

Une guitare rythmique martelée à la MALCOM

YOUNG, des solos endiablés à la manière d’ANGUS YOUNG et une voix

poussée à l’excès comme celle de BRIAN JOHNSON !

La cloche de « Hells Bells », les canons de « For Those about to Rock » et les murs de Marshall qui crachent « Highway

to Hell », « Back in Black », « Thunderstruck » et tant d’autres

morceaux vous ferons revivre les concerts mythique d’AC/DC avec une justesse et

une précision incomparable !

Prenez « l’Autoroute vers l’Enfer » avec

THE 5 ROSIES !

« Le Rock est la foutue meilleure drogue du

monde. » Angus Young –

AC/DC

THE 5 ROSIES sont en tournée dans toute la France

Locations :

points de ventes habituels

Infos Groupes et CE : Haracom Tél : 03.21.26.52.94

La Cigale 120 Boulevard de Rochechouart 75018

Contact : https://www.rwprod.org/artistes/the-5-rosies +33321265294 info@haracom.fr https://www.facebook.com/Richard.Walter.Production https://www.facebook.com/Richard.Walter.Production https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/the-5-rosies-highway-to-hell-tour-billet/idmanif/575413/idtier/28239479

Richard Walter Productions / Haracom The 5 Rosies – Tribute to AC/DC en concert à la Cigale le 06 novembre 2024