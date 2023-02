The 1975 L’OLYMPIA, 12 juillet 2023, PARIS.

The 1975 L’OLYMPIA. Un spectacle à la date du 2023-07-12 à 20:00 (2023-07-12 au ). Tarif : 48.8 à 69.7 euros.

Live Nation (L-R-20-7529) présente ce concert. Formé en 2002, le groupe de rock alternatif britannique The 1975 est devenu l’une des figures phares du rock des années 2010 en l’espace de deux albums.Le quatuor de Wilmslow, Cheshire est composé de Matthew Healy (chant, guitare), Adam Hann (guitare), Ross MacDonald (basse) et George Daniel (batterie). Sa musique rock s’inspire de la new wave, voulant se mêler à la power pop et au post-punk revival.Depuis le premier EP Facedown (2012), Music for Cars (2013) et des titres tels que « The City » ou « Chocolate », The 1975 prend la tête du classement des ventes avec son premier album éponyme, confirmé par un succès international.Le deuxième album « I Like It When You Sleep, for You Are So Beautiful Yet So Unaware of It » (2016), mené par le single « The Sound », renforce ce statut en s’imposant au sommet des classements des deux côtés de l’Atlantique et dans d’autres pays comme le Canada ou l’Australie.Le troisième album « A Brief Inquiry Into Online Relationships » (2018) dévoile un virage nettement électronique. Il est le premier volet d’un diptyque baptisé « Music for Cars », auquel se joint « Notes on a Conditional Form » en 2020. Ce dernier comporte 22 titres et se dévoile dans un premier temps au travers du titre d’ouverture « The 1975 » présentant un monologue de Greta Thunberg, puis la série de singles « People », « Frail State of Mind » ou encore « Jesus Christ 2005 God Bless America ».« Being Funny in a Foreign Language », sorti le 14 octobre 2022 chez Dirty Hit, est le cinquième album studio du groupe britannique. L’approche plus directe de l’écriture des chansons donne un nouvel élan plus mature (le guitariste Adam Hann est maintenant père, Healy est également sobre depuis quatre ans de l’héroïne). Musicalement, c’est une autre grande direction pour The 1975. The 1975 The 1975

L’OLYMPIA PARIS 28, BD DES CAPUCINES Paris

