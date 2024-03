Thau en Chansons et en Musiques à Escale à Sète Scène de la Capitainerie – Escale à Sète, Sète (34) Sète, mercredi 27 mars 2024.

Thau en Chansons et en Musiques à Escale à Sète avec Alain Charrié, Chœur d’enfants Ecole Langevin, Clari’Festi’, Daniel Tournebize, Elisabeth Assens, Ensemble à cordes du CRI sète, François-Xavier Corsi, Hautbois et Tambours du CRI Sète, … Mercredi 27 mars, 18h30 Scène de la Capitainerie – Escale à Sète, Sète (34)

Début : 2024-03-27T18:30:00+01:00 – 2024-03-27T22:30:00+01:00

Fin : 2024-03-27T18:30:00+01:00 – 2024-03-27T22:30:00+01:00

Nous avons autour du Bassin de Thau une pratique vivace du hautbois populaire languedocien associé au tambour traditionnel. La survivance de cette pratique est surtout liée aux joutes nautiques, mais aussi au renouveau (revival) des années 1960-70 qui a permis l’apparition de nouveaux musiciens, puis plus tard l’ouverture de nos classes d’instruments traditionnels au sein du conservatoire municipal de Sète devenu CRI SAM.

En parallèle la pratique du chant populaire, dans toutes les langues présentes sur le bassin de Thau ne s’est jamais démentie (en occitan, français, italien, catalan, espagnol…).

Imbriquées de fait dans le paysage sonore, ces voix instrumentales et humaines sont à la fois ancrées et diversifiées, ouvertes aux influences qu’elles captent, tout en gardant le biais et la couleur que la population de ce territoire reconnait.

Elles ont pu avoir une vitrine exceptionnelle à travers Escale à Sète depuis dix ans, et particulièrement la dernière édition de 2022: le CRI a eu la possibilité d’y avoir une première présence aux côtés d’autres entités institutionnelles et associatives : Cette expérience a servi de base et de tremplin au présent projet.

Une large sélection de 110 chants populaires et traditionnels est parue en mars 2022 sous le titre «Sète en chansons» (ed. Domens, mars 2022 – auteurs Jean-Michel et Marie-Josée LHUBAC). Une dizaine d’entre eux ont été sélectionnés par Sabine et Alain, cuisinés-harmonisés puis mijotés-orchestrés avec gourmandise

Scène de la Capitainerie – Escale à Sète, Sète (34) Quai du Maroc

