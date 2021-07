Paris Musée Bourdelle Paris That’s All Right Paname ! – Musée Bourdelle Musée Bourdelle Paris Catégorie d’évènement: Paris

That's All Right Paname ! – Musée Bourdelle Musée Bourdelle, 26 août 2021

de 16h à 16h45

gratuit

That’s All Right Paname ! est une performance de 45 minutes pour 12 danseurs, accompagnée d’un mix sonore live que DJ_Reine compose en temps réel avec des rythmes électro, techno, des chansons pop ou de la musique classique. Les douze danseurs sont dans l’espace de la performance dès l’arrivée du public et le restent jusqu’à la fin. Ils portent des vêtements aux couleurs chaudes. La partition chorégraphique comprend des danses collectives chorégraphiées en musique, des danses écrites en petits groupes ou en solo, des contrepoints, des parties de composition instantanée collective. Chaque performance est unique et spécifique à chaque lieu. Au croisement des esthétiques contemporaines, entre danse, performance, musiques actuelles et arts plastiques, elle se compose par un agencement chorégraphique mouvant des corps dans l’espace, en relation directe à l’environnement. Les états de corps des danseurs accueillent tous les âges et toutes les différences. La danse tissée d’imaginaire, d’invisible et de magie se compose avec la ville. À la fois exigeante et libre, elle invite une douceur et une joie d’être au monde, traversées de vitalités effervescentes et d’humour. Le mix sonore, surfant sur la crête des tendances musicales actuelles, est créé en temps réel en relation directe à ce qui se passe. Le public a toute liberté de circulation. Spectacles -> Danse Musée Bourdelle 18, rue Antoine Bourdelle Paris 75015

12 : Falguière (187m) 4, 6, 12, 13 : Montparnasse – Bienvenüe (355m)

Contact :Le Corps Collectif lecorpscollectif@gmail.com https://www.lecorpscollectif.com

