Thâtre : « Mémé dans les orties de Bruno Tanguy »

2022-06-26 – 2022-06-26 Représentation théâtrale. Le 16 Mars 2020, le Président Macron annonce le confinement total de la France avec des conditions très strictes. Une ancienne artiste bohème, égérie de peintres et de sculpteurs devenus célèbres, se retrouve enfermée dans sa maison de campagne avec ses filles et son gendre. Pour elle qui aspire à une totale liberté depuis des années, c’est une vraie prison mais… Faut pas pousser Mémé dans les orties !

Représentation théâtrale. Le 16 Mars 2020, le Président Macron annonce le confinement total de la France avec des conditions très strictes. Une ancienne artiste bohème, égérie de peintres et de sculpteurs devenus célèbres, se retrouve enfermée dans sa maison de campagne avec ses filles et son gendre. Pour elle qui aspire à une totale liberté depuis des années, c'est une vraie prison mais… Faut pas pousser Mémé dans les orties !

Par la troupe La compagnie Ploumiroise (Ploumoguer).
ploum-pudding@gmx.fr
+33 6 86 89 97 61
http://www.ploum-pudding.fr/

Par la troupe La compagnie Ploumiroise (Ploumoguer). dernière mise à jour : 2022-05-18 par

