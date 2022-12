That Gold Street Sound Marseille 6e Arrondissement Marseille 6e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 6e Arrondissement

That Gold Street Sound Marseille 6e Arrondissement, 30 avril 2023, Marseille 6e Arrondissement . That Gold Street Sound 3 Place Paul Cézanne Le Molotov Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Le Molotov 3 Place Paul Cézanne

2023-04-30 20:30:00 20:30:00 – 2023-04-30

Le Molotov 3 Place Paul Cézanne

Marseille 6e Arrondissement

Bouches-du-Rhône EUR 8 Funk, Rock, Soul



That Gold Street Sound font partie de la scène Soul de Melbourne, depuis presque 10ans. Leur musique Classic Soul, Funk et Rock est une vraie machine à faire danser. Ils mêlent groove et sensualité avec excellence. C’est « la musique du diable » avec des voix d’anges qui vous fera forcément danser et vous mettra aussi dans une ambiance romantique.



Entièrement indépendants, nous avons à faire à un groupe authentique 100% Melbourne Soul ! Retrouvez That Gold Street Sound sur la scène du Molotov le 30 avril. Home Page Le Molotov 3 Place Paul Cézanne Marseille 6e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-12-20 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 6e Arrondissement Autres Lieu Marseille 6e Arrondissement Adresse Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Le Molotov 3 Place Paul Cézanne Ville Marseille 6e Arrondissement lieuville Le Molotov 3 Place Paul Cézanne Marseille 6e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône

Marseille 6e Arrondissement Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-6e-arrondissement/

That Gold Street Sound Marseille 6e Arrondissement 2023-04-30 was last modified: by That Gold Street Sound Marseille 6e Arrondissement Marseille 6e Arrondissement 30 avril 2023 3 Place Paul Cézanne Le Molotov Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône