Bar à vin éphémère 50 Grande Rue Tharoiseau Catégories d’évènement: Tharoiseau

Yonne

Bar à vin éphémère 50 Grande Rue, 10 juillet 2023, Tharoiseau. .

2023-07-10 à ; fin : 2023-08-26 21:30:00. .

50 Grande Rue Domaine La Croix Montjoie

Tharoiseau 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-04-17 par COORDINATION YONNE

Détails Catégories d’évènement: Tharoiseau, Yonne Autres Lieu 50 Grande Rue Adresse 50 Grande Rue Domaine La Croix Montjoie Ville Tharoiseau Departement Yonne Lieu Ville 50 Grande Rue Tharoiseau

50 Grande Rue Tharoiseau Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tharoiseau/

Bar à vin éphémère 50 Grande Rue 2023-07-10 was last modified: by Bar à vin éphémère 50 Grande Rue 50 Grande Rue 10 juillet 2023 50 Grande Rue Tharoiseau

Tharoiseau Yonne